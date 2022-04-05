Украинские защитники из противотанкового комплекса уничтожили современный российский вертолет: видео

По данным Геращенко, ликвидированы также два российских летчика, которые летели убивать украинцев.

Украинские защитники 5 апреля из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" уничтожили современный российский вертолет Ка-52.

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Об этом сообщил военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

"Это фантастика! Наши птуристы из ПТРК "Стугна" завалили новейший российский ударный вертолет Ка-52! Красавцы. Слава ВСУ!" — написал Юрий Кочевенко и опубликовал видео уничтожения вертолета.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что вертолет летел бомбить Украину. По его данным, также были ликвидированы два российских пилота, которые хотели убивать украинцев. Стоимость уничтоженного вертолета – 15 млн долларов.

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