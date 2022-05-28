Украинские защитники ликвидировали еще одного российского подполковника

Украинские военные уничтожили еще одного российского подполковника, командовавшего десантно-штурмовым батальоном оккупантов.
Российский подполковник Александр Досягаев ранее получил первое место в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021".
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
"К vip-любителям творчества Кобзона присоединился командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковник Александр Досягаев. Александр стал лучшим в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия россии-2021", но при встрече", — в шутку пишут в СтратКоме.
Напомним, воины Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины (ДШУ ВСУ) уничтожили российский танк вместе с экипажем.
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