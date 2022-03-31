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Украинские защитники на Черниговщине разбили колонну техники оккупантов: фото

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Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов.

В Черниговской области украинские защитники разбили вражескую колонну и заблокировали возможность движения техники оккупантов через один из водоемов.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговщины. Также защитники заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов. Продолжение следует", — сообщили защитники Украины.

Напомним, российские оккупанты могут сосредоточить свои авиаудары в четырех направлениях. Это – Киев, Изюм, Чернигов и зона проведения ООС.

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