Украинские защитники на Черниговщине разбили колонну техники оккупантов: фото

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов.
В Черниговской области украинские защитники разбили вражескую колонну и заблокировали возможность движения техники оккупантов через один из водоемов.
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговщины. Также защитники заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов. Продолжение следует", — сообщили защитники Украины.
Напомним, российские оккупанты могут сосредоточить свои авиаудары в четырех направлениях. Это – Киев, Изюм, Чернигов и зона проведения ООС.
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