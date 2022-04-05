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Украинские защитники на Черниговщине возобновили контроль над государственной границей: фото

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Украинские защитники на Черниговщине возобновили контроль над государственной границей: фото

Фото: Оперативное командование "Север"

Защитники контролируют государственную границу.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины возобновили контроль над государственной границей в Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".

"Подразделения ГПС ОУВ Сиверск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи", — говорится в сообщении.

Фото: Оперативное командование
Фото: Оперативное командование "Север"
Фото: Оперативное командование
Фото: Оперативное командование "Север"
Фото: Оперативное командование
Фото: Оперативное командование "Север"

Напомним, Николаевская областная государственная администрация обнародовала список погибших в результате ракетного удара по зданию 29 марта.

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