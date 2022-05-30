Украинские защитники на востоке ликвидировали 50 оккупантов и уничтожили вражескую технику

Украинские защитники 30 мая на востоке Украины ликвидировали 50 оккупантов и уничтожили технику россиян.
Воины ВСУ продолжают защищать Украину и сдерживать продвижение российских захватчиков.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".
Так, 30 мая ВСУ ликвидировали до 50 российских захватчиков, уничтожили один танк, одну БПМ, одну САУ, три миномета и сбили вражеский беспилотник.
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники на юге Украины в ночь на 30 мая ликвидировали 46 оккупантов и уничтожили вражескую технику.
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