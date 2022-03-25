Украинские защитники на востоке отбили шесть атак врага: ликвидировано до 100 военных и 8 танков РФ

Украинские защитники на востоке отбили шесть атак врага: ликвидировано до 100 военных и 8 танков РФ

Устойчивость и храбрость украинских воинов войдет в историю.

Украинские защитники на востоке Украины отразили шесть атак врага и уничтожили много техники и до 100 оккупантов.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток"

В частности, 25 марта, украинские защитники отразили 6 вражеских атак. Наши воины уничтожили:

личного состава – до 100 человек;

танки – 8;

БТР – 7 (из них повреждено – 1);

БМП – 7;

ББМ – 1;

АО – 8;

БПЛА – 2;

УР-77 – 1.

"Устойчивость и храбрость украинских воинов войдет в историю, будущие поколения не одно десятилетие будут воспитываться на примерах современных героев, которые сегодня защищают нашу страну от вторжения рашистской орды", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ ликвидировали еще одну вражескую технику российских оккупантов. Захватчик "припарковал" свой металлолом вблизи жилых домов, однако украинские защитники его нашли и уничтожили.

Читайте также: