Украинские защитники на востоке отбили шесть атак врага: ликвидировано до 100 военных и 8 танков РФ

Устойчивость и храбрость украинских воинов войдет в историю.
Украинские защитники на востоке Украины отразили шесть атак врага и уничтожили много техники и до 100 оккупантов.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток"
В частности, 25 марта, украинские защитники отразили 6 вражеских атак. Наши воины уничтожили:
- личного состава – до 100 человек;
- танки – 8;
- БТР – 7 (из них повреждено – 1);
- БМП – 7;
- ББМ – 1;
- АО – 8;
- БПЛА – 2;
- УР-77 – 1.
"Устойчивость и храбрость украинских воинов войдет в историю, будущие поколения не одно десятилетие будут воспитываться на примерах современных героев, которые сегодня защищают нашу страну от вторжения рашистской орды", — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ ликвидировали еще одну вражескую технику российских оккупантов. Захватчик "припарковал" свой металлолом вблизи жилых домов, однако украинские защитники его нашли и уничтожили.
Читайте также:
- "Об итогах саммита НАТО": Зеленский поговорил с Эрдоганом
- Демонтаж спутниковых тарелок с фасадов многоэтажек: для чего и есть ли необходимость
- Ермак рассказал, какие государства должны стать гарантами безопасности Украины