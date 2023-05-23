Украинские защитники ночью сбили по меньшей мере 4 "шахеда": Генштаб — о главных новостях с фронта

В ночь на 23 мая враг задействовал для ударов по Украине до 4 "Шахедов", все сбито. Информация уточняется. Всего за прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей, применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты Искандер-М и зенитные управляемые ракеты С-300. Также нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные БПЛА "Shahed".

Противник совершил около 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 23 мая.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Алексеевки и Сосновки в Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области; Стариковое, Ходыно, Горки, Будки, Екатериновка, Тимофеевка, Александровка, Юнаковка, Мирополье, Поповка и Дмитровка Сумской области, а также Морозова Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Алексеевки и Сосновки в Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области; Стариковое, Ходыно, Горки, Будки, Екатериновка, Тимофеевка, Александровка, Юнаковка, Мирополье, Поповка и Дмитровка Сумской области, а также Морозова Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугуновка Харьковской области. На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиаудары вблизи Орлянского, Кисловки и Табаевки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиаудары вблизи Орлянского, Кисловки и Табаевки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Там же и вблизи Верхнекаменского Донецкой области нанесли авиаудары. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Веселое Донецкой области.

оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Там же и вблизи Верхнекаменского Донецкой области нанесли авиаудары. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Веселое Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия по Новокалиновому, Северному, Водяному и Первомайскому. В течение суток нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия по Новокалиновому, Северному, Водяному и Первомайскому. В течение суток нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении были отражены многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеским обстрелам подверглось село Победа.

были отражены многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеским обстрелам подверглось село Победа. На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

противник наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В течение этих суток нанес авиационные удары в районах Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и город Запорожье; Утка, Веселое, Казацкое, Антоновка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Наши защитники за прошедшие сутки уничтожили 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дрона Shahed и 9 вражеских разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и 3 станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.