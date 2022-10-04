Украинские защитники освободили Боровую в Харьковской области: фото, видео

В Нацгвардии показали, как 5 Слобожанская бригада НГУ заходила в Боровую.

Украинские силы обороны освободили поселок Боровая Изюмского района Харьковской области и большую часть Боровской громады.

Об этом сообщает пресс-служба громады.

"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной громады под контролем ВСУ. Там идет зачистка территорий", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть флаг Украины на разрушенном оккупантами административном здании.

Также боровчане перекрасили стелу при въезде в населенный пункт в желто-синий цвет. Во время оккупации она была перекрашена рашистами в красный.

Между тем, в Нацгвардии показали, как 5 Слобожанская бригада НГУ заходила в Боровую.

Напомним, что ВСУ во второй раз освободили село в Херсонской области от оккупантов. Давидов Брид был оккупирован российскими войсками в ночь на 13 марта 2022 года. 31 мая село было освобождено украинскими военными, однако 17 июня село было оккупировано повторно.

Ранее в Нацгвардии обнародовали видео освобождения Золотой Балки в Херсонской области.

Также ВСУ подтвердили освобождение села Торское Донецкой области. Кроме того, стало известно, что ВСУ освободили населенные пункты Архангельске и Миролюбовка на Херсонщине.