Украинские защитники освободили еще два населенных пункта в Донецкой области

Украинские защитники освободили еще два населенных пункта в Донецкой области

ВСУ оттеснили россиян из Угледара и Великой Новоселки.

Это произошло, несмотря на то, что российская пропаганда заявляла о контроле над этими населенными пунктами.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил нардеп Дмитрий Лубинец.

Депутат обнародовал видео, на котором обратился к украинцам из освобожденной от оккупантов Великой Новоселки.

"Разрушаем российскую пропаганду! Не один раз приходилось слышать, что такие населенные пункты, как Угледар, Великая Новоселка уже под контролем москалей. Поэтому стоит только посмотреть, где я нахожусь, чтобы понять, что наши ВСУ отогнали россиян", — написал Лубинец.

Несмотря на это, нардеп предостерегает: возвращаться в поселок еще рано.

"Возвращаться пока не советую! Помните, придет время и мы все приедем домой, освободим Украину от этого москальского нашествия", — заявил Лубинец.

Напомним, российские войска обстреливают всю Донецкую область. В настоящее время продолжаются массовые вражеские обстрелы по всей линии фронта.

Истории людей, эвакуируемых из Донецкой и Луганской областей

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