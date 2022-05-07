Украинские защитники освободили от оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области

Украинские защитники освободили от оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области

Украинские военные освободили еще одно село в Харьковской области.

Оккупанты сосредотачивают все усилия, чтобы не допустить украинских защитников дальше к украинской границе.

Об этом 7 мая сообщает Генштаб ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. Усилил группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа за счет подразделений резерва", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты обстреляли с артиллерии населенные пункты Прудянка и Слатино. В то же время враг потерял контроль над селом Циркуны.

Россияне пытались наступать в направлении населенного пункта Вернополья, однако никаких успехов не имели, понесли потери и отошли.

Напомним, ранее подразделения Сил обороны Украины во время наступательных действий в Харьковской области возобновили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

ВСУ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

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