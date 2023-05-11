Украинские защитники отбили 39 атак РФ на самых горячих направлениях: Генштаб — о новостях с фронта

За прошедшие сутки противник нанес один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки в Донецкой области. Кроме того, нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 мая.

Ситуация по регионам

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены 39 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ.

признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ. На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Блешня, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачие, Волфин, Беловоды, Поповка, Павловка и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки в Харьковской области.

враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Блешня, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачие, Волфин, Беловоды, Поповка, Павловка и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки в Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны. Артиллерийские и минометные обстрелы противника потерпели Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны. Артиллерийские и минометные обстрелы противника потерпели Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка и Веселое Луганской области, а также Ямполевка, Спорное и Берестовое — Донецкой.

враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка и Веселое Луганской области, а также Ямполевка, Спорное и Берестовое — Донецкой. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиационные удары по районам Новокалинового и Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиационные удары по районам Новокалинового и Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Пречистовки и Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Пречистовки и Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Новоукраинка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка, Степногорск, Кизомис и Станислав. Обстрелял населённые пункты Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Марганец и Никополь – Днепропетровской; Дудчаны, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровское, Берегово, Белозерка, Кизомис, Широкая Балка, Станислав Херсонской области и Херсон.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, враг продолжает применять тактику террора.

За последние три дня российская оккупационная администрация "эвакуировала" около 300 местных жителей, в частности, детей с временно захваченных территорий Запорожской области в Бердянск.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 5 вражеских БпЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав горюче-смазочных материалов, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.