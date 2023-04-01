Украинские защитники отбили 70 атак оккупантов за сутки: новости с фронта от Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня. 31 марта РФ нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты. Для авиаударов противник также задействовал 6 ударных БПЛА типа "Шахед-136". Однако все они были уничтожены нашими защитниками.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 апреля.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отражено 70 атак противника на указанных направлениях. Самые интенсивные бои продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Высшее политическое руководство республики Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и свою территорию. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Вместе с тем признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

Ситуация по регионам

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области; Екатериновка, Сосновка, Стариковое, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Мирополье, Поповка и Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Бочковое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты рядом с линией боевого столкновения: Каменка, Фиголовка, Масютовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

вражеским обстрелам подверглись населенные пункты рядом с линией боевого столкновения: Каменка, Фиголовка, Масютовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в Луганской области. На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Краснопоповке, Диброве, Белогоровке Луганской области, а также в Спорном — Донецкой.

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Краснопоповке, Диброве, Белогоровке Луганской области, а также в Спорном — Донецкой. На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

враг не перестает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только в районе Марьинки военнослужащими Сил обороны было отбито около 20 вражеских атак. Вместе с тем, враг совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Тонечко, Северное, Марьинка и Новомихайловка.

противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только в районе Марьинки военнослужащими Сил обороны было отбито около 20 вражеских атак. Вместе с тем, враг совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Тонечко, Северное, Марьинка и Новомихайловка. На Шахтерском направлении в течение минувших суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

в течение минувших суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

Преступления окупантов против мирного населения

После эффективного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и техники противника в Троицком районе Луганской области оккупанты усилили контрразведывательный режим. Проводится проверка местных жителей, в отдельных населенных пунктах отключена мобильная связь.

Продолжают фиксироваться случаи использования захватчиками гражданской инфраструктуры и частной собственности в своих целях. В частности, в отдельных населенных пунктах Щастинского района Луганской области отмечено выселение людей из собственных домов для расквартирования военнослужащих российских оккупационных войск.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения же ракетных войск и артиллерии поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее мы сообщали, что в Авдеевке из-за обстрела погиб маленький ребенок. Его мать накануне умоляли эвакуироваться.

Воронка на детской площадке: оккупанты обстреляли Дружковку в Донецкой области 31 марта