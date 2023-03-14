Украинские защитники отбили более ста вражеских атак за сутки: новости с фронта от Генштаба ВСУ

Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили более 100 вражеских атак на указанных направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 14 марта.

Российская федерация использует тактику террора, неизбирательно обстреливает населенные пункты, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане. Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по регионам

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжаются работы по инженерному оборудованию враждебных позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Стариковое, Шалыгино, Белополье и Краснополье Сумской области и Стрелеча, Глубокое, Лукьянцы, Гатище в Харьковской области.

оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжаются работы по инженерному оборудованию враждебных позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Стариковое, Шалыгино, Белополье и Краснополье Сумской области и Стрелеча, Глубокое, Лукьянцы, Гатище в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестово. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Новоселовское, Харьковской области; Макеевка, Диброва и Белогоровка — Луганской и Спорное Донецкой области.

противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестово. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Новоселовское, Харьковской области; Макеевка, Диброва и Белогоровка — Луганской и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Григоровка и Ивановское. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Бондарне, Васюковке, Орехово-Василовке, Дубово-Василовке, Бахмуте, Ивановском, Предтечине, Курдюмовке, Белой Горе, Константиновке, Железном и Нью-Йорке Донецкой области.

враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Григоровка и Ивановское. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Бондарне, Васюковке, Орехово-Василовке, Дубово-Василовке, Бахмуте, Ивановском, Предтечине, Курдюмовке, Белой Горе, Константиновке, Железном и Нью-Йорке Донецкой области. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар. Вражеские обстрелы подверглись районам более 15 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них — Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар. Вражеские обстрелы подверглись районам более 15 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них — Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Угледар и Нескучное Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелы подверглись районам более 50 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Волшебное, Новоандреевка, Степное Запорожской области, а также Качкаровка, Новоселка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Херсон и Камышаны Херсонской области.

Ответ ВСУ

В течение суток наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения окупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада с боеприпасами и 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины.

Напомним, в вечернем обращении в понедельник, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке остается очень тяжелой. Особенно он отметил Белогоровку, Марьинку, Авдеевку, Бахмут, Угледар и Каменку.

Новости ТСН 00:00 за 14 марта 2023 года | Новости Украины