Украинские защитники отбили наступление оккупантов в Изюме и под Броварами

ВСУ дают достойный отпор российским оккупантам.
Украинские защитники отразили наступление российских оккупантов в районе города Изюм и под Броварами.
Об этом 25 марта сообщили в Генштабе ВСУ.
"Продвижение в направлении Броваров успеха не дало, оккупанты сразу были остановлены, перешли к обороне и пытаются закрепиться на занятых позициях. На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливает потери в технике и живой силе. Не прекращает применять авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов", – говорится в сообщении.
В районе города Изюм противник предпринял попытку прорыва обороны наших войск с юга, в районе Каменки, остановленный в районе Тихоцкого. Идет уничтожение вклинившегося врага.
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