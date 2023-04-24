Украинские защитники отбили около 60 атак россиян на самых горячих направлениях фронта — Генштаб

РФ продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, терроризируя мирных жителей и разрушая жилые дома и объекты критической инфраструктуры. За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражены около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 24 апреля.

Ситуация по регионам

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено;

оперативная обстановка остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено; На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Красная Заря, Павловка, Кондратовка, Тимофеевка Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое в Харьковской области;

противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Красная Заря, Павловка, Кондратовка, Тимофеевка Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое в Харьковской области; На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Двухлетняя, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское в Луганской области; Торское и Спорное Донецкой области;

артиллерийским обстрелам противника подверглись Двухлетняя, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское в Луганской области; Торское и Спорное Донецкой области; На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы потерпели Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное и Спорное — Донецкой;

противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы потерпели Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное и Спорное — Донецкой; На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области;

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области; На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловку и Невельское;

противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловку и Невельское; На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Прасковьевка Донецкой области;

в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Прасковьевка Донецкой области; На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Обстрелял Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Большую Новоселку Донецкой области;

враг наступательных действий не вел. Обстрелял Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Большую Новоселку Донецкой области; На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Томарино, Одрадокаменка, Ольговка, Садовое, Кизомис Херсонской области и город Херсон. Повреждены около 25 жилых домов. Есть раненые среди мирных граждан.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Беспредел окупантов

Захватчики продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. Так, в городе Бердянск Запорожской области так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда.

Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. В целях пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, получивших паспорта граждан РФ, стали принуждать к постановке на военный учет врага. В случае отказа – угрожают им потерей рабочих мест.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 — "Орлан-10", а также 8 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее мы сообщали, что жители Севастополя слышали звуки взрывов. В домах некоторых местных чуть не выбило окна.

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