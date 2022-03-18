Украинские защитники отбили попытку продвижения армии РФ, россияне бегут, бросая технику: какая ситуация на Черниговщине

Местные рассказывают, что русские солдаты продолжают убегать, бросать свою технику и не хотят идти в бой.

За предыдущие сутки украинские защитники Чернигова отбили две попытки продвижения российских военных. Армия РФ понесла потери как в технике, так и среди личного состава. В частности, известно, что уничтожены вражеские БМП, танк и "Тигр".

Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на оперативное командование "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Сегодня, 18 марта, вблизи Чернигова были уничтожены вражеский комплекс РЭР "Торн" и командно-наблюдательный пункт БТГр. Подразделениями ВСУ нанесен артиллерийский удар по артиллерии противника, в результате – минус две вражеские батареи, которые больше не смогут нанести ущерб городу.

"В районе одного из населенных пунктов области украинскими защитниками нанесены точечные удары по большому количеству техники и личному составу, который производил ротацию. "Ротация" орков на тот свет прошла успешно.

Местные жители подтверждают, что российские солдаты продолжают убегать, бросать свою технику и не желают идти в бой", – говорится в сообщении.

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