Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

Украинские защитники отбросили российские войска от Киева на 70 км — Минобороны

Дата публикации
Просмотры
572
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские защитники отбросили российские войска от Киева на 70 км — Минобороны

Associated Press

Защищают столицу опытные офицеры украинской армии, отметили в Минобороны.

Вооруженные силы Украины отбросили российских военных от Киева на 70 километров, в отдельных районах – на 35 км.

Об этом во время бриинга 26 марта сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

В то же время он подчеркнул, что это не дает ВСУ права каким-либо образом уменьшить возможности обороны Киева. Защищают столицу опытные офицеры украинской армии.

"Столица хорошо укреплена, Киев обороняют боеспособные элитные подразделения из состава Сухопутных, Десантно-штурмовых войск, Сил спецопераций, а также подразделения территориальной обороны. Обороной Киева руководят опытные офицеры, воюющие за Украину с 2014 года. Столица Украины в надежных руках", — подчеркнул спикер Миноборон.

Читайте также:

Следующая публикация