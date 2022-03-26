Украинские защитники отбросили российские войска от Киева на 70 км — Минобороны

Украинские защитники отбросили российские войска от Киева на 70 км — Минобороны

Защищают столицу опытные офицеры украинской армии, отметили в Минобороны.

Вооруженные силы Украины отбросили российских военных от Киева на 70 километров, в отдельных районах – на 35 км.

Об этом во время бриинга 26 марта сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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В то же время он подчеркнул, что это не дает ВСУ права каким-либо образом уменьшить возможности обороны Киева. Защищают столицу опытные офицеры украинской армии.

"Столица хорошо укреплена, Киев обороняют боеспособные элитные подразделения из состава Сухопутных, Десантно-штурмовых войск, Сил спецопераций, а также подразделения территориальной обороны. Обороной Киева руководят опытные офицеры, воюющие за Украину с 2014 года. Столица Украины в надежных руках", — подчеркнул спикер Миноборон.