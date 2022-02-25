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Украинские защитники пленили российских оккупантов: появились фото

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Украинские защитники пленили российских оккупантов: появились фото

facebook.com/Сухопутные войска Украины

В ВСУ подчеркнули, что это – военные преступники.

Украинские защитники взяли в плен несколько российских оккупантов.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"Лицо наших врагов! Запомните этих военных преступников", — говорится в сообщении.

© facebook.com/Сухопутные войска Украины
facebook.com/Сухопутные войска Украины

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