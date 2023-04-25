Украинские защитники показали, как держат последний путь в Бахмут (видео)

Украинские военные сняли единственную доступную ныне дорогу в Бахмут, вокруг которого идут самые ожесточенные бои.

Третья отдельная штурмовая бригада показала, как украинские защитники уничтожают оккупантов в боях за единственный доступный ныне асфальтированный путь в Бахмут в Донецкой области.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram 3-ей отдельной штурмовой бригады.

На кадрах видны жуткие детали операций бойцов 1-го штурмового батальона бригады — украинские защитники атакуют врагов с автоматами и гранатами.

"Бой за последний путь. Задача — штурмовать врага и получить контроль над "дорогой жизни". Это единственный асфальтированный путь в Бахмут", — говорится в сообщении военных.

Защитники говорят, что на этом участке особенно сложно проводить штурмы, ведь враг блокирует связь, а бои проходят в мокрых земляных траншеях.

Напомним, ранее командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский сообщил об усовершенствовании тактики оккупантов на фронте и назвал причины, почему следует в дальнейшем держать оборону Бахмута.

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