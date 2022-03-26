Украинские защитники показали, как на юге Украины уничтожают вражескую технику: видео

Украинские защитники показали, как на юге Украины уничтожают вражескую технику: видео

Защитники Украины продолжают уничтожать российских захватчиков.

Украинские защитники показали, как уничтожают вражескую технику на юге Украины.

Об этом сообщает Группировка войск "Юг".

На видео видно, как украинские герои прицельным огнем ликвидируют технику российских оккупантов.

"Силами и средствами группировки войск "Юг" продолжается уничтожение военной техники противника. Маленькими шагами к победе", — говорится в сообщении к видео.

Напомним, что Чернигов находится в оперативном окружении, враг сознательно уничтожил единый мост, который соединял город с Киевским направлением.

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