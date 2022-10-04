Украинские защитники показали, как "подняли в небо" очередной вражеский склад с боеприпасами

В Национальной гвардии показали видео уничтожение российского склада боеприпасов в Харьковской области

Украинские защитники показали, как уничтожили вражеский склад боеприпасов на Харьковщине.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Нацгвардии.

"Большой БУМ: воины 5-й Слобожанской бригады НГУ эффектно уничтожили рашистский склад боеприпасов в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Отметим, украинская армия успешно продвигается вперед по всем направлениям фронта, оттесняя оккупантов, имеющих существенные проблемы с обороной. Российские военные под давлением ВСУ бегут с оккупированных украинских территорий. Этому есть несколько причин. Какие именно – рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

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