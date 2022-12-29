Украинские защитники показали, как попали во вражескую крылатую ракету из ПЗРК "Игла" (видео)

Во время массированной ракетной атаки оккупантов по Украине, украинские защитники из ПЗРК уничтожили вражескую крылатую ракету.
Бойцы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины 29 декабря уничтожили вражескую ракету, летевшую в направлении Киева.
Видео с момента уничтожения показала пресс-служба Национальной гвардии Украины.
"Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела бойцы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины точным выстрелом из ПЗРК "Игла" сбили летевшую в сторону Киева вражескую крылатую ракету", — говорится в сообщении.
Напомним, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов показал пролет российской ракеты над Киевщиной.
В четверг, 29 декабря, во время масштабной воздушной тревоги в Киеве силам ПВО удалось сбить 16 российских ракет.
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