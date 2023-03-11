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Украинские защитники показали уникальное видео эвакуации раненых в Бахмуте

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2951
Время на прочтение
1 мин
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Украинские защитники показали уникальное видео эвакуации раненых в Бахмуте

Фото: Associated Press

Город находится под постоянными обстрелами.

Украинские защитники показали видео эвакуации раненых с поля боя в Бахмуте Донецкой области. Бойцы фактически по колено в грязи выносят собратья.

Бойцы 205 батальона территориальной обороны опубликовали ролик.

Наши военные в городе-крепости не останавливают ни постоянные обстрелы, ни погодные условия. На кадрах видно, как на раненого перекладывают с земли на носилки. Впоследствии его эвакуируют по болоту. На фоне раздаются звуки взрывов.

"По колено в грязи, набирая полные берцы воды, почти бегом, в полном снаряжении – под постоянными обстрелами – так происходят эвакуации раненых с поля боя на Бахмутском направлении", – говорится в комментарии к видео.

Напомним, командующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что привлеченные к обороне Бахмута украинские войска не дают оккупантам реализовать их замысел. Украине нужно выиграть время для весеннего контрнаступления.

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Дата публикации
Просмотры
2951
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