Украинские защитники показали вражеский дрон, который "приземлили" в Харьковской области (фото)

Сбитый БПЛА "Тахион" применяется для разведки или корректировки огня.
Украинские защитники 9 октября уничтожили вражеский беспилотник "Тахион" в Харьковской области.
Об этом сообщила прессслужба СтратКома ВСУ в Telegram.
"ССО приземлили кацапский БПЛА "Тахион". Харьковщина", — написали в Страткоме.
Отмечается, что "Тахион" является малым электрическим беспилотным летательным аппаратом, применяемым днем и ночью, в различных метеоусловиях для разведки или корректировки огня в видимом и инфракрасном диапазонах волн. Может выполнять функцию ретранслятора связи.
Следует отметить, что россияне начали активно использовать дроны не только на юге Украины. Так, в воскресенье, 9 октября, оккупанты беспилотником атаковали сельский магазин в Сумской области: на месте трагедии погиб один человек.
Кроме того, несколько иранских "шахидов" украинское ПВО сбило в Полтавской области, в частности в городе Кременчуг.
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