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Украинские защитники показали вражеский дрон, который "приземлили" в Харьковской области (фото)

Украинские защитники показали вражеский дрон, который "приземлили" в Харьковской области (фото)

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Украинские защитники показали вражеский дрон, который "приземлили" в Харьковской области (фото)

Фото: СтратКом ВСУ

Сбитый БПЛА "Тахион" применяется для разведки или корректировки огня.

Украинские защитники 9 октября уничтожили вражеский беспилотник "Тахион" в Харьковской области.

Об этом сообщила прессслужба СтратКома ВСУ в Telegram.

"ССО приземлили кацапский БПЛА "Тахион". Харьковщина", — написали в Страткоме.

Отмечается, что "Тахион" является малым электрическим беспилотным летательным аппаратом, применяемым днем и ночью, в различных метеоусловиях для разведки или корректировки огня в видимом и инфракрасном диапазонах волн. Может выполнять функцию ретранслятора связи.

Следует отметить, что россияне начали активно использовать дроны не только на юге Украины. Так, в воскресенье, 9 октября, оккупанты беспилотником атаковали сельский магазин в Сумской области: на месте трагедии погиб один человек.

Кроме того, несколько иранских "шахидов" украинское ПВО сбило в Полтавской области, в частности в городе Кременчуг.

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