Украинские защитники продвигаются на Бахмутском направлении: в ВСУ назвали расстояние

За прошедшие сутки на этом участке фронта оккупанты потеряли 130 своих солдат.

Украинские Вооруженные силы атакуют российскую армию на Бахмутском направлении. Защитникам удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах. Эпицентром боев остается Бахмут.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Во время боев наши подразделения, несмотря на то, что сейчас нет преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти", — заявил Череватый.

За минувшие сутки на Бахмутском направлении армия РФ 77 раз нанесла удары по артиллерии и шесть — по авиации. В боях удалось ликвидировать 130 российских окупантов, а 145 получили ранения. Кроме того, уничтожены две самоходные артиллерийские установки МСТА, БПЛА "Орлан" и восемь полевых складов с боеприпасами.

Напомним, аналитики ISW в своем новом отчете сообщили, что голокационные кадры за 17 мая показывают, что "вагнеровцы" постепенно продвигались в юго-западном Бахмуте. По словам главаря ПИК Евгения Пригожина, они якобы продвинулись на 200 метров.

К слову, 17 мая в украинском Минобороны также заявляли, что армия РФ несколько продвигается в городе . Впрочем, украинские военные продолжают удерживать оборону. Освобождены в последние дни в пригороде почти 20 кв. км – не потеряли.

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