Украинские защитники профессионально уничтожили российскую технику из засады (видео)

Техника россиян не доехала к своему месту назначения.

Украинские защитники каждый день показывают мастерство в обороне своей страны. На этот раз военные уничтожили вражескую технику из засады Черниговской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

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"Черниговщина – край партизанской славы. Силы сопротивления Сиверщины работают на победу! Слава Украине!", – коротко подписали видео.

На опубликованной видеозаписи видно, как по дороге на Северском направлении двигается несколько машин вражеской техники. Однако они не доехали к своему месту назначения благодаря украинским бойцам, которые уничтожили их из засады.

Стоит отметить, что подразделения оперативного командования "Север" освободили от оккупантов два пункта Слобода и Лукашевка на Черниговщине. В настоящее время там продолжаются мероприятия по очистке местности от взрывоопасных предметов, оставленных россиянами.

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