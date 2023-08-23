Украинские защитники с катеров подбили самолет РФ в Черном море: детали операции (видео)

ГУР опровергло враждебную пропаганду о якобы поражении и затоплении украинского катера.

Украинские защитники на боевых катерах нанесли удар по вражескому самолету в Черном море

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Инцидент произошел в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "Вышек Бойко".

Самолет окупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил отпор.

В свою очередь, враждебная пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера.

"На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва" – никакого ущерба украинским военным не было", – заверили в ГУР.

В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету окупантов. Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.

ВСУ на катерах нанесли удар по вражескому самолету в Черном море

Напомним, два дня назад вражеские пропагандистские телеграмм-каналы распространили дезинформацию, что якобы командиры ВСУ накануне дня флага Украины отправили два катера устанавливать флаги – на остров Змеиный и на газовую вышку в Черном море. Z-пропагандисты уверяли, что российские самолеты расстреляли наши катера, однако доказательств этого не предоставили.

Ранее сообщалось, что в районе села Оленевка в оккупированном Крыму утром 23 августа прогремели около семи взрывов. Впоследствии в ГУР подтвердили поражение ЗРК С-400 "Триумф".

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