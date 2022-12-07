Украинские защитники сбили крылатую ракету из автомата и пулемета: как им это удалось

Военные Национальной гвардии 5 декабря сбили российскую крылатую ракету Х-101 с помощью стрелкового оружия.

Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

Как отмечается, российская ракета летела на низкой высоте, а потому украинские защитники из крупнокалиберных пулеметов и автоматов открыли по ней огонь. Нашим воинам удалось сбить ракету.

Фото: Национальная гвардия Украины

"Огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности для сбивания ракет и дронов-камикадзе. В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбыта воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан", – говорится в сообщении.

Фото: Национальная гвардия Украины

Фото: Национальная гвардия Украины

Массированный ракетный обстрел Украины 5 декабря

Россия 5 декабря снова повторила массированный ракетный обстрел Украины. Оккупанты выпустили по нашему государству ориентировочно 70 ракет, из которых 60 удалось сбить.

В Укрэнерго сообщили, что целью ракетных ударов была энергетическая инфраструктура Украины. Самые критические повреждения получили энергетические объекты в Одесской и Киевской областях. В настоящее время энергетики работают, чтобы устранить проблемы.

Читайте также: