Украинские защитники сбили российский боевой вертолет и отправили экипаж на "концерт Кобзона": фото

Вражеский вертолет хотел атаковать позиции защитников.

Украинские защитники в одной из областей, где продолжаются активные боевые действия, сбили российский вертолет Ка-52 и отправили на "концерт Кобзона" его экипаж.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр.

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальона 93 бригады Холодный Яр. В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей поджаркой российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу, но ВСУ сломали эти планы и отправили их пилотов на концерт Кобзона", — говорится в сообщении украинских защитников.

Напомним, Российская Федерация проиграла битву за город Харьков, начатую в войне против Украины 24 февраля.

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