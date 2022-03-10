Украинские защитники сбили российский самолет Су-25

У оккупантов минус один самолет.

Украинские защитники 10 марта в 1:30 сбили российский самолет Су-25.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"Сегодня ночью, около 01:30 украинскими защитниками был сбит самолет Су-25 (бортовый номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа (с. Черниговка, Приморский край). Не жалеем врагов на земле нашей, ни в нашем небе", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате обезвреживания украинскими воинами танковой группы оккупантов и ее воздушного прикрытия, состоявшего из истребителей Су-30, в СБУ попал секретный GPS-навигатор россиян.

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