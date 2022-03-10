Украинские защитники сбили российский самолет Су-25

У оккупантов минус один самолет.
Украинские защитники 10 марта в 1:30 сбили российский самолет Су-25.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
"Сегодня ночью, около 01:30 украинскими защитниками был сбит самолет Су-25 (бортовый номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа (с. Черниговка, Приморский край). Не жалеем врагов на земле нашей, ни в нашем небе", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате обезвреживания украинскими воинами танковой группы оккупантов и ее воздушного прикрытия, состоявшего из истребителей Су-30, в СБУ попал секретный GPS-навигатор россиян.
Читайте также:
- Компании Mars и Mondelēz прекращают инвестиции в России и дадут гуманитарную помощь Украине
- Минкультуры объявляет сбор информации о разрушениях объектов культурного наследия
- Война России против Украины: день 15, текстовый онлайн всех событий