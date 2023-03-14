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Украинские защитники сбили вражеский беспилотник, предположительно, "Орлан-10"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Украинские защитники сбили вражеский беспилотник, предположительно, "Орлан-10"

Фото иллюстративное / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

"Приземлили" вражеский беспилотник воздушное командование "Восток".

Во вторник, 14 марта, украинские военные сбили над Днепропетровской областью российский беспилотник, разведывавший территорию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

"Наши военные "приземлили" очередной вражеский беспилотник. Вероятно, это был Орлан-10. Спасибо защитникам из воздушного командования "Восток", что денно и нощно стерегут небо над регионом", — написал он.

Напомним, через пол дня 14 марта трижды звучала масштабная воздушная тревога. Крайняя звучала около 14:30. Во время одной из утренних тревог россияне нанесли ракетный удар по Одесщине. Они применили тактическую авиацию. Цели были уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.

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Дата публикации
Просмотры
232
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