Украинские защитники сбили вражеский беспилотник, предположительно, "Орлан-10"

Во вторник, 14 марта, украинские военные сбили над Днепропетровской областью российский беспилотник, разведывавший территорию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

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"Наши военные "приземлили" очередной вражеский беспилотник. Вероятно, это был Орлан-10. Спасибо защитникам из воздушного командования "Восток", что денно и нощно стерегут небо над регионом", — написал он.

Напомним, через пол дня 14 марта трижды звучала масштабная воздушная тревога. Крайняя звучала около 14:30. Во время одной из утренних тревог россияне нанесли ракетный удар по Одесщине. Они применили тактическую авиацию. Цели были уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.

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