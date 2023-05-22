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Украинские защитники сбили вражеский истребитель Су-35

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1428
Время на прочтение
1 мин
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Украинские защитники сбили вражеский истребитель Су-35

Силы ПВО приземлили очередной "аналоговнетный" самолет.

В воскресенье, 21 мая, ВСУ сбили российский истребитель Су-35.

Об этом сообщает начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

"Зрелище со сбитым аналоговнетным Су-35 было невероятным. ПВО — Сила! Вечер стал интереснее", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее мы сообщали, что захватчики атаковали Сумскую область истребителями Су-35, сбросив на населенные пункты более 10 управляемых авиабомб.

Напомним, самый смертоносный пилот США подполковник в отставке Дэн Хэмптон назвал истребители Су-35 "хламом", сравнивая их с американскими F-16.

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Дата публикации
Просмотры
1428
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