Украинские защитники сбили вражеский истребитель Су-35

В воскресенье, 21 мая, ВСУ сбили российский истребитель Су-35.

Об этом сообщает начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

"Зрелище со сбитым аналоговнетным Су-35 было невероятным. ПВО — Сила! Вечер стал интереснее", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее мы сообщали, что захватчики атаковали Сумскую область истребителями Су-35, сбросив на населенные пункты более 10 управляемых авиабомб.

Напомним, самый смертоносный пилот США подполковник в отставке Дэн Хэмптон назвал истребители Су-35 "хламом", сравнивая их с американскими F-16.