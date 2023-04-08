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Украинские защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА на южном направлении

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Украинские защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА на южном направлении

Фото: Associated Press

В Черном море россияне заменили надводный ракетоноситель на подводный, чем вдвое уменьшили потенциальный залп "Калибров".

Украинские защитники на южном направлении сбили беспилотник-разведчик типа "Мерлин". Также авиация ВСУ дважды ударила по сосредоточению вражеских сил и средств, в результате чего ликвидированы девять окупантов, крупнокалиберная артустановка, четыре единицы автотехники и три наблюдательных пункта.

Об этом информирует спикер ОК "юг" Владислав Назаров.

"В Черном море враг сменил надводный ракетоноситель на подводный, тем самым вдвое уменьшив потенциальный залп "Калибров", сейчас их четыре. Вся корабельная группировка из десяти единиц маневрирует в ракетобезопасном для себя районе — между юго-восточным побережьем Крыма и Новороссийском", — говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, применяя террористическую тактику в виде атак частных дворов, медицинских работников возле спецавтомобилей, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. Захватчики используют артиллерию, управляемые авиационные бомбы и дроны с разрывными гранатами, которые сознательно направляет конкретно на скопление людей. На южном направлении двое спешащих на помощь раненым медицинских работников тяжело ранены.

Ранее мы сообщали, что под Киевом в Бориспольском районе обнаружили часть вражеского беспилотника.

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Дата публикации
Просмотры
45
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