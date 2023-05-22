Украинские защитники сбили вражеский ударный вертолет Ми-24

Сегодня, 22 мая, украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-24.

Об этом сообщает пресс-служба 2-й ОМБр имени короля Данила

Вражеский вертолет пытался осуществить огневое поражение поселка Нью Йорк на Донетчине. Однако точным выстрелом из ПЗРК "Игла" вертолет был остановлен стрелком-зенитчиком зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

После попадания вражеский вертолет упал на территории подконтрольной врагу вблизи оккупированной Горловки.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму раздался взрыв, в результате чего был поврежден российский вертолет Ми-8.

Напомним, в Брянской области РФ разбились вражеские вертолет Ми-8 и истребитель Су-34. Экипаж Су-34 погиб.

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