Украинские защитники смело обороняют государство, а враг – деморализованный: ситуация на фронте 9 марта

Украинские защитники смело обороняют государство, а враг – деморализованный: ситуация на фронте 9 марта

В Беларуси провели анонимный опрос о готовности войны против Украины. Большинство их военных – против.

Украинские защитники продолжают смело бороться с врагом, а российские оккупанты – деморализованы.

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Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ за 9 марта.

Как отмечается, группировка сил обороны продолжает проводить оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.

На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.

В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.

Город Чернигов держит стойкую оборону.

Группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.

Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице города Мариуполя. Враг наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру.

Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается.

В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.

Также в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по поводу их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.

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