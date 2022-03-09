Украинские защитники смело обороняют государство, а враг – деморализованный: ситуация на фронте 9 марта

В Беларуси провели анонимный опрос о готовности войны против Украины. Большинство их военных – против.
Украинские защитники продолжают смело бороться с врагом, а российские оккупанты – деморализованы.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ за 9 марта.
Как отмечается, группировка сил обороны продолжает проводить оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.
- На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.
- На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.
- В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.
- Город Чернигов держит стойкую оборону.
- Группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.
- Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице города Мариуполя. Враг наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру.
- Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается.
- В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.
Также в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по поводу их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.
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