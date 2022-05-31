Украинские защитники уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" на Донбассе: СБУ перехватила разговор

Украинские защитники уничтожили большое подразделение ППК "Вагнер" на Донбассе.

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанты страны-агрессора России. Она свидетельствует о том, что после ликвидации ВСУ элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь боятся воевать.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали... А толку их я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все пали, эти ЧВК-шников. Это, бл*, спецназ, нах*й!". Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", — рассказывает оккупант жене.

"Пошли они нах*й со своей армией", — советует ему женщина.

В свою очередь, СБУ тоже дала совет оккупантам, как уйти из армии: позвонить по телефону на горячую телефонную линию и сдаться в плен. "Номер телефона 2402 работает как для российских, так и для украинских операторов", – добавляют они.

Как сообщалось, в так называемых "Луганской и Донецкой народных республиках" военнообязанные мужчины скрываются от принудительной мобилизации. Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун говорит, что пленные из ЛДНР называют эти города "женские народные республики". В псевдореспубликах практически не осталось мужчин.

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