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Украинские защитники уничтожили два танка оккупантов и подбили несколько машин: видео

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Украинские защитники уничтожили два танка оккупантов и подбили несколько машин: видео

Смелые защитники продолжают уничтожать технику российских убийц.

Украинские защитники уничтожили два танка оккупантов и подбили несколько машин из колонны российских убийц.

Об этом сообщили в фонде "Вернись живым".

"В этот раз гореть на поле боя осталось по меньшей мере 2 танка рашистов, еще несколько машин были подбиты. Такая судьба ждет каждого оккупанта! Слава украинским воинам! Слава Украине!", — подчеркнули в фонде.

Напомним, российские оккупанты называют себя "полком из смертников" и отказываются идти в наступление. Чтобы убедить захватчиков, к ним привозили даже священника, но ничего не получилось.

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