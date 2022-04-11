Украинские защитники уничтожили два танка оккупантов и подбили несколько машин: видео

Украинские защитники уничтожили два танка оккупантов и подбили несколько машин: видео

Смелые защитники продолжают уничтожать технику российских убийц.

Украинские защитники уничтожили два танка оккупантов и подбили несколько машин из колонны российских убийц.

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Об этом сообщили в фонде "Вернись живым".

"В этот раз гореть на поле боя осталось по меньшей мере 2 танка рашистов, еще несколько машин были подбиты. Такая судьба ждет каждого оккупанта! Слава украинским воинам! Слава Украине!", — подчеркнули в фонде.

Наши защитники и защитницы из К2 54 ОМБр в очередной раз радуют команду Фонда и всех украинцев этими видео.



На этот раз гореть на поле боя осталось не менее 2 танков рашистов, еще несколько машин были подбиты.



Такая судьба ждет каждого кафиров!

Слава украинским воинам!

Слава Украине! pic.twitter.com/vFAy9rH6S2 — Вернись живым (@BackAndAlive) April 11, 2022

Напомним, российские оккупанты называют себя "полком из смертников" и отказываются идти в наступление. Чтобы убедить захватчиков, к ним привозили даже священника, но ничего не получилось.

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