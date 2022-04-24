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Украинские защитники уничтожили наиболее важную часть армии РФ на 90% - расследователь Христо Грозев

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Украинские защитники уничтожили наиболее важную часть армии РФ на 90% - расследователь Христо Грозев

Россия потеряла самую качественную и важную часть армии еще в начале войны. Речь идет о десантниках.

Журналист-расследователь, основатель Ballingcat Христо Грозев рассказал, что в начале первой стадии Вооруженные силы Украины уничтожили 90% лучших десантников российской армии.

Об этом болгарский журналист-расследователь сообщил в совместном телемарафоне в воскресенье, 24 апреля.

"В первой части войны в Украине Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это самая качественная и важная часть армии, без которой завоевать ключевые инфраструктурные объекты и столицу просто нельзя. Потом была потеряна вторая часть большого эшелона – наемники – люди, которые не только учения проходили, а участвовали в реальной войне. Где-то 4 тыс. потеряно", – рассказал Грозев.

Напомним, по данным журналиста-расследователя, в России осталось всего 30% высокоточных ракет по сравнению с периодом до 24 февраля.

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