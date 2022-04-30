Украинские защитники уничтожили пункт управления оккупантов вблизи Изюма (видео)

Украинские защитники обнаружили и уничтожили вражеский пункт управления, технику и личный состав в Изюмском направлении.

Спецназовцы Национальной гвардия Украины вместе с бойцами Вооруженных Сил уничтожили более 30 единиц техники, большинство из которых — танки, а также бронетранспортеры и боевые машины десанта.

Об этом сообщает Нацгвардия в своем Фейсбуке.

Отмечается, что украинские военные во время разведки на одном из Изюмском направлений обнаружили много единицы техники, пункт управления и место жительства личного состава оккупантов.

"Разведанные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии. Чтобы враг поджарился еще качественнее, гвардейцы корректировали огнем", — сообщили военные.

Напомним, в течение пятницы, 29 апреля, Воздушные силы и противовоздушная оборона Сухопутных войск ВСУ уничтожили 10 воздушных целей врага.

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