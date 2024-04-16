Украинские защитники уничтожили все БПЛА, которые россияне выпустили по Украине ночью: подробности

Украинские защитники уничтожили все вражеские беспилотники, которые ночью против 16 апреля атаковали Украину.

В ночь на 16 апреля 2024 года россияне выпустили по Украине 9 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда (Крым). Все из них сбили украинские защитники.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Все девять "шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

По информации Сил обороны юга, вражеские беспилотники были направлены по южным регионам Украины. Однако их удалось ликвидировать, обошлось без попаданий и повреждений.

"Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 3 часов. В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 4 барражирующих снарядах: 2 сбито на Херсонщине и по 1 - на Николаевщине и Днепропетровщине, остальные барражирующие снаряды догнали и ликвидировали наши коллеги. Попаданий недопущено", - сообщили в Силах обороны юга.

Напомним, перед тем, ночью против 16 апреля 2024 года Воздушные Силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на востоке.

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