Украинские защитники уничтожили ЗРК "Бук-М3" россиян: Генштаб подтвердил потери окупантов

В ночь на понедельник, 21 октября, бойцы Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили российский комплекс ПВО средней дальности. ЗРК "Бук-М3" использовался для сбивания украинских воздушных целей и обстрелов наземных позиций Сил обороны.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3"", – говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что уничтоженный "Бук" был расположен на расстоянии почти 60 км от линии боевого столкновения. Стоимость такого комплекса в зависимости от модификации составляет 40–50 млн долларов США. На каком направлении уничтожен комплекс ПВО в Генштабе не сообщили.

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на поле боя. Общие боевые потери россиян на 21 октября превысили 680 тысяч человек.

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