Украинские защитники успешно отбили атаки врага в Запорожье

С каждым днем все больше жителей области присоединяется к терробороне Запорожья и рядам ВСУ.

Украинские военные в Запорожье успешно отбили атаки врага. ВСУ продолжают наносить существенные потери российским оккупантам, враг теряет живую силу и технику.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

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По его словам, в течение 26 марта 2022 спасатели ГСЧС Запорожской области ликвидировали огонь в жилом доме Пологовского района, который возник в результате обстрелов со стороны оккупантов.

Кроме того, украинские защитники очистили территорию взрывоопасных предметов в одном из населенных пунктов области и подвезли воду для жителей Гуляйполя и еду для жителей Токмака.

Арефьев подчеркивает, что с каждым днем все больше людей присоединяется к Силам обороны Запорожья и рядам Вооруженных сил Украины.

По словам спикера Запорожской ОВА, морально-психологическое состояние войск врага остается низким, но, несмотря на это, военно-политическое руководство России не отказывается от войны.

"Военные России продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно оккупированных территориях Запорожской области", — пишет Арефьев.

Напомним, в результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона терробороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе.

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