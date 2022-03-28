Украинские защитники уже в 12 раз разбили российских оккупантов в Чернобаевке

Украинские защитники уже в 12 раз разбили российских оккупантов в Чернобаевке

Россияне пытаются занять аэропорт.

Вооруженные Силы Украины уже в двенадцатый раз разбили группировку российских оккупантов в Чернобаевке возле Херсона.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Приятный, хоть и закономерный сюрприз – Чернобаевка – 12, случилась и продолжает случаться прямо сейчас", – отметил Арестович.

Отметим, что в Чернобаевке расположен аэропорт, территорию которого хотят занять российские оккупанты.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Чернобаевке ликвидировали уже второго генерала РФ – командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа Якова Резанцева.

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