Украинские защитники уже в 12 раз разбили российских оккупантов в Чернобаевке

Россияне пытаются занять аэропорт.
Вооруженные Силы Украины уже в двенадцатый раз разбили группировку российских оккупантов в Чернобаевке возле Херсона.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Приятный, хоть и закономерный сюрприз – Чернобаевка – 12, случилась и продолжает случаться прямо сейчас", – отметил Арестович.
Отметим, что в Чернобаевке расположен аэропорт, территорию которого хотят занять российские оккупанты.
Ранее сообщалось, что ВСУ в Чернобаевке ликвидировали уже второго генерала РФ – командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа Якова Резанцева.
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