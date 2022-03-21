Украинские защитники уже в седьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке — Арестович

Украинские защитники уже в седьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке — Арестович

Чернобаевка – это проклятое место для российских оккупантов.

Украинские защитники уже в седьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке под Херсоном, где российские оккупанты часто хранят военную технику.

Об этом 21 марта сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Соберитесь. Нужно ваше мужество. Чернобаевка. Уже в седьмой раз", — написал Арестович.

Пока неизвестно, сколько военной техники оккупантов было уничтожено на этот раз.

Напомним, что Чернобаевка – проклятое место для оккупантов. В аэропорту наши военные постоянно разбивают вражескую технику.

Ранее там был уничтожен командующий восьмой общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации.

Читайте также: