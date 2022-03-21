Украинские защитники уже в седьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке — Арестович

Чернобаевка – это проклятое место для российских оккупантов.
Украинские защитники уже в седьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке под Херсоном, где российские оккупанты часто хранят военную технику.
Об этом 21 марта сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Соберитесь. Нужно ваше мужество. Чернобаевка. Уже в седьмой раз", — написал Арестович.
Пока неизвестно, сколько военной техники оккупантов было уничтожено на этот раз.
Напомним, что Чернобаевка – проклятое место для оккупантов. В аэропорту наши военные постоянно разбивают вражескую технику.
Ранее там был уничтожен командующий восьмой общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации.
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