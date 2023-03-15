Украинские защитники в 20 метрах от россиян "разнесли" их позиции из танка (видео)

Украинский танк на расстоянии 20 метров "разнес" позиции россиян, которые готовились наступать, но из-за тумана не увидели ВСУ.

Российские оккупанты накапливали потенциал для наступления на ВСУ, однако украинские защитники сломали планы окупантов и ударили по врагу первыми.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"В зоне ответственности батальона враг накапливал наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку. Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72. А когда увидела и услышала, то уже не могла ничего сделать, кроме как умереть", — говорится в сообщении.

Как отмечают военные, удар был нанесен с расстояния в 20 метров.

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что российское наступление в районе временно оккупированного Донецка выдохлось, а враг требует времени на пополнение потерь.

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