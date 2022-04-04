Украинские защитники в Харьковской области освободили село и уничтожили много техники оккупантов: фото

Украинские защитники в Харьковской области освободили село и уничтожили много техники оккупантов: фото

Генштаб показал, как небольшое количество украинских защитников уничтожило много техники оккупантов.

Украинские защитники в Харьковской области освободили небольшой населенный пункт от российских убийц и показали большое количество уничтоженной вражеской техники.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что российские оккупанты несут большие потери во время войны против Украины. Также там показали боевую работу части подразделений одной бригады.

"Обычно мы публикуем немного фотографий в одном сообщении, но сейчас хотим показать масштабы потерь оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, после освобождения Киевской области украинской армией от российских оккупантов зверства путинских армейцев шокировали весь мир - в Сети разлетелись фотографии пыток мирных людей, которых перед варварскими убийствами раздевали, насиловали, морили голодом, свзывали и т. д. Впрочем, от рук российских палачей страдают не только гражданские и их дома, но и животные.

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