Украинские защитники в Харьковской области уничтожили один из пунктов обеспечения российских оккупантов

Украинские защитники в Харьковской области уничтожили один из пунктов обеспечения российских оккупантов

Пункт обеспечения обнаружили пограничники.

В Харьковской области украинские пограничники и воины уничтожили один из пунктов обеспечения российской оккупационной армии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Один из пунктов обеспечения кафиров обнаружили украинские пограничники с помощью беспилотника.

"Координаты сразу получили собратья из Вооруженных сил, которые точно отработали огнем артиллерии", — говорится в сообщении.

Напомним, спасатели находят первых погибших под завалами в поселке Бородянка на Киевщине. В Бородянке работает большое количество людей и техники, до конца месяца планируется выполнить первую часть восстановительных работ — запустить коммуникации и убрать поселок.

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