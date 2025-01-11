Украинские защитники в Курахово находятся в полуокружении – военный аналитик

Пока в городе сложная ситуация.

Часть города еще контролируется нашими войсками. И ТЭЦ на западной окраине города находится под контролем ВСУ.

Такое мнение высказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире КИЕВ4.

"Поэтому враг еще не захватил полностью этот город, но до этого все, к сожалению, идет. И, скорее всего, нам придется отойти, потому что ситуация не очень удобная", — отметил аналитик.

По словам Гетьмана, украинские защитники уже находятся в полуокружении. Поэтому если врага не удастся задержать врага возле ТЭЦ, то придется отходить из Курахово.

Напомним, в городе и на Кураховском направлении оккупанты продвигаются в стиле выжженной земли.

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