Украинские защитники в Луганской области уничтожили склад с боекомплектом и топливом российских оккупантов: видео

Защитники также показали видео уничтоженной техники оккупантов.
В Луганской области украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом и топливом российских оккупантов. Также удалось уничтожить военную технику захватчиков.
Об этом сообщили в ВСУ.
"На данном видео вы можете видеть момент точного попадания в ордынский склад с боекомплектом и горюче-смазочными материалами в Луганской области. Вместе с этим также уничтожен один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники разбили колонну российской военной техники и отправили оккупантов в ад.
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