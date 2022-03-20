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Украинские защитники в Луганской области уничтожили склад с боекомплектом и топливом российских оккупантов: видео

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Украинские защитники в Луганской области уничтожили склад с боекомплектом и топливом российских оккупантов: видео

facebook.com/Сухопутные войска Украины

Защитники также показали видео уничтоженной техники оккупантов.

В Луганской области украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом и топливом российских оккупантов. Также удалось уничтожить военную технику захватчиков.

Об этом сообщили в ВСУ.

"На данном видео вы можете видеть момент точного попадания в ордынский склад с боекомплектом и горюче-смазочными материалами в Луганской области. Вместе с этим также уничтожен один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники разбили колонну российской военной техники и отправили оккупантов в ад.

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