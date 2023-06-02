Украинские защитники во время ночной атаки уничтожили все вражеские ракеты и дроны — Генштаб

По предварительным данным, ночью 2 июня враг атаковал Украину 15 крылатыми ракетами (тип уточняется) и 18 иранскими ударными БпЛА Shahed — все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Также нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные граждане, в том числе и дети. Повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 июня.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 25 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

оперативная обстановка остается без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационный удар в районе Галагановки Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Елино, Мостики, Хотиевка, Тимоновичи, Янжуловка, Красный Хутор и Николаевка Черниговской области; Середина-Буда, Атинское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огурцово, Гатище, Бугроватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Чугуновка в Харьковской области.

направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационный удар в районе Галагановки Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Елино, Мостики, Хотиевка, Тимоновичи, Янжуловка, Красный Хутор и Николаевка Черниговской области; Середина-Буда, Атинское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огурцово, Гатище, Бугроватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Чугуновка в Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и возле Куземовки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Ольшана, Котляровка, Крахмальное Харьковской области и Сергеевка — Луганской. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двулетняя, Масютовка, Лиман, Первое, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и возле Куземовки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Ольшана, Котляровка, Крахмальное Харьковской области и Сергеевка — Луганской. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двулетняя, Масютовка, Лиман, Первое, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, а также Ямполевки, Северска и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области, а также Новосадово, Торское, Спорное и Николаевка Донецкой области.

захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, а также Ямполевки, Северска и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области, а также Новосадово, Торское, Спорное и Николаевка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Хромово, Белая Гора, Александро-Шультино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Хромово, Белая Гора, Александро-Шультино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении оккупанты наступательных действий не вели. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

оккупанты наступательных действий не вели. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки россиян в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

наши защитники отразили все атаки россиян в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении войска РФ нанесли авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

войска РФ нанесли авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Большая Новоселка, Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Веселое, Ивановка, Ингулец, Садовое, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Беспредел захватчиков

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях Херсонской области. В частности, российская оккупационная администрация назначила 1 сентября этого года конечным сроком получения паспорта гражданина РФ с обязательным отказом от украинского паспорта. Также местные энергетические компании сообщают об обязательном переподписании новых договоров на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта.

Всем украинским гражданам, которые откажутся от получения российских документов, угрожают прекращением снабжения электроэнергией, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов.

Ответ ВСУ

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Наши защитники уничтожили 2 вражеских ударных БпЛА типа Ланцет и 1 разведывательный БпЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошлые сутки поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.